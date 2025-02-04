الأوروبي لإعادة الإعمار يبيع حصته المتبقية في ابن سينا فارما من خلال البورصة

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن بيع كامل حصته المتبقية في شركة ابن سينا فارما للأدوية والبالغة 8.8% عبر عملية بيع لمجموعة من المستثمرين المؤسساتيين في البورصة المصرية.

وكان البنك قد استحوذ على حصة 20% من أسهم شركة ابن سينا فارما في العام 2015 من خلال معاملات أولية وثانوية لتمويل تطوير مخازن الشركة ومراكزها للتوزيع وسلسلة إمداداتها الكاملة.

ومنذ ذلك الحين، حققت الشركة نمواً قوياً بحيث أصبحت أكبر موزع للأدوية في السوق المصرية، ونجحت في التوسع ودخول العديد من الصفقات غير المتعلقة بالأدوية.

وقال عمر عبد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما: "لقد كانت علاقتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لا تقدر بثمن، حيث إنها أسهمت بشكل كبير في نمو شركتنا وتوسعها، وكانت جزءاً مهماً في رحلتنا لنصبح أهم شركة أدوية في السوق المصرية".

وقال حسن مسعود مسؤول الاستثمار المباشر في مصر وجنوب المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الاإعمار والتنمية: "لقد كانت شركة ابن سينا فارما من أكثر استثمارات البنك الأوروبي نجاحاً رغم الظروف الاقتصادية الصعبة جداً في مصر".

وأضاف "يعتبر حجم وتوقيت عملية التخارج هذه شهادة على كفاءة البورصة المصرية في عمليات التخارج الموثوق لاستثمارات الأسهم الخاصة الناجحة".

وشركة ابن سينما فارما هي شركة مصرية مساهمة تأسست في العام 2000 وتتخصص في توزيع المنتجات الدوائية. وتعمل الشركة من مقرها في القاهرة وتشغّل شبكة من مراكز التوزيع ومستودعات التخزين في جميع أنحاء البلاد.

الجدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قام بعدد من الاستثمارات في الأسهم الخاصة بهدف تعزيز ودعم القطاع الخاص في مصر، حيث استثمر في شركات مثل "إنفينيتي"، أكبر مطور للطاقة المتجددة في أفريقيا، وشركة "حسن علام للطاقة المتجددة"، و"جلوبال كورب" الرائدة في مجال التأجير والتخصيم، و"تمويلي"، الشركة الرائدة في مجال التمويل الأصغر. كما نجح البنك في الاستثمار والتخارج من عدد من مقدمي الرعاية الصحية المصريين ومن بينهم مستشفيات كليوباترا وأدوية/كيليكس بيو.

ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 196 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.