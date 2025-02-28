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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

11:34 ص الجمعة 28 فبراير 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة، بينما استقر في 4 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع .

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.

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