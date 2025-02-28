سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك القاهرة، بينما استقر في 4 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع .
البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع.
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