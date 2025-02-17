سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و3 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في 10 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.61 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.