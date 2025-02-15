البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 65 مليار جنيه غدا

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة أجل 3 أشهر و9 أشهر غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة.

كان البنك المركزي باع في عطاء الخميس الماضي أذون خزانة أجل 6 أشهر وسنة بنحو 17.6 مليار جنيه بأقل بنحو 80% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 80 مليار جنيه بسبب زيادة سعر الفائدة.

وأذون وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية تلجأ لها وزارات المالية على مستوى دوى العالم لجمع سيولة لسد عجز الموازنة.

وتعتزم وزارة المالية المصرية إصدار (أذون الخزانة وسندات الخزانة) بنحو 1.983 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي- يناير إلى مارس 2025، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

ويأتي هذه العطاءات خلال الربع الثالث الجالي بزيادة 17% مقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق 2023-2024 الذي سجل حينها نحو 1.646 تريليون جنيه.