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الدولار يعكس اتجاهه ويتراجع في 8 بنوك قبل نهاية التعاملات اليوم

02:50 م الأربعاء 12 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

عكس سعر الدولار اتجاهه مقابل الجنيه وتراجع في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و 9 قروش، قبل نهاية التعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان سعر الدولار ارتفع بنحو 25 قرشا خلال منتصف التعاملات اليوم قبل أن يتراجع قبل نهاية التعاملات بعد زيادة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة على أثر تمسك دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بتهجير الفلسطينيين.

أسعار الدولار في 8 بنوك قبل نهاية التعاملات مقارنة بمنتصف التعاملات

البنك الأهلي المصري: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.64 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

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