إعلان

الدولار ينخفض لليوم الثاني مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات

كتب : منال المصري

11:29 ص 11/03/2026 تعديل في 16/03/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هبط سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي بنحو 18 قرشا مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات الأربعاء، في 4 بنوك كبرى، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

اقرا أيضا

سعر الدولار اليوم يقفز مجددا مقابل الجنيه ويقترب من 53 جنيها خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع بتراجع 19 قرشا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار اليوم بنك مصر بنك القاهرة البنك الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
أخبار مصر

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
التموين: وقف البطاقات للمخالفين للبناء وسرقة الكهرباء
أخبار مصر

التموين: وقف البطاقات للمخالفين للبناء وسرقة الكهرباء
منع ظهور المذيعة فرح علي لمدة شهر
أخبار مصر

منع ظهور المذيعة فرح علي لمدة شهر
سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
أخبار البنوك

سعر الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
أول تعليق من أسرة محمد القلاجي بعد خسارته لقب "دولة التلاوة"
أخبار المحافظات

أول تعليق من أسرة محمد القلاجي بعد خسارته لقب "دولة التلاوة"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم
بالأسماء.. نتائج الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026