ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري في فبراير للشهر التاسع على التوالي، بنسبة 4% إلى نحو 15.63 مليار دولار بزيادة 620 مليون دولار، وفق بيانات المركزي.

ويأتي ذلك الارتفاع رغم مواصلة سعر الجنيه الهبوط مقابل الدولار خلال فبراير بسبب خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية بداية من النصف الثاني من الشهر الماضي مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران.

بحسب بيانات المركزي المصري، فقد تم احتساب سعر الصرف عند 46.96 جنيه لكل دولار في يناير و47.97 جنيه في فبراير.

ماذا يعني زيادة فائض أصول المركزي

ويعني ارتفاع أصول البنك المركزي المصري تمويل الخروج الجزئي للأجانب من أدوات الدين المحلية خلال فبراير من أصول البنوك المصرية دون تدخل المركزي.

بصفة عامة صافي الأصول الأجنبية يمثل ما تملكه البنوك والمركزي من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

أسباب ارتفاع فائض صافي الأصول

كان البنك المركزي أرجع في وقت سابق ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية إلى زيادة تدفق النقد الأجنبي خاصة من الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة المحلية وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

خلال أول 19 شهرا من تحرير سعر الصرف جذبت مصر نحو 30 مليار دولار أموال ساخنة في أذون الخزانة المحلية فقط، ليقفز إجمالي الرصيد إلى 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.