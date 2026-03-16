بنكا الأهلي ومصر يقرران إصدار حسابات وبطاقات مجانا خلال مارس الجاري

أوقف بنكا الأهلي المصري ومصر تحصيل الرسوم على فتح حسابات التوفير والحسابات الجارية، مع إتاحة إصدارها مجانًا للعملاء الجدد خلال شهر مارس الجاري، وذلك بمناسبة مشاركتهما في فعاليات الشمول المالي التي ينظمها البنك المركزي المصري احتفالًا بـ اليوم العالمي للمرأة.

كما قرر البنكان إلغاء شرط الحد الأدنى لفتح الحساب، بما يتيح للعملاء فتح حساباتهم دون الحاجة إلى إيداع أي رصيد، في خطوة تهدف إلى تسهيل انضمام مزيد من المواطنين إلى المنظومة المصرفية.

عروض بنك مصر

وأعلن بنك مصر تقديم مجموعة من المزايا والعروض المجانية التي تستهدف مختلف فئات العملاء، لا سيما النساء والشباب باعتبارهم من أكبر شرائح المجتمع، وذلك طوال فترة الفعالية الممتدة من 8 إلى 31 مارس 2026.

فعاليات المركزي للشمول المالي

وتأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي، والتي تشمل ست مناسبات رئيسية هي: اليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي للشباب، واليوم العالمي للادخار، ويوم الفلاح، ويوم ذوي الهمم.

المنتجات والخدمات المتاحة مجانًا خلال شهر مارس:

فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد مع الإعفاء من مصروفات فتح الحساب والحد الأدنى المطلوب.

إصدار بطاقة "ميزة" للخصم الفوري مجانًا للحسابات الجديدة.

إتاحة فتح الحسابات مجانًا للعملاء من سن 15 إلى 21 عامًا.

الاشتراك في المحافظ الإلكترونية مجانًا.

الاشتراك في خدمات الموبايل البنكي والإنترنت البنكي دون رسوم.

الأوراق المطلوبة لفتح الحساب:

يمكن فتح الحساب من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، ثم توقيع طلب فتح الحساب.