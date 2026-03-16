إعلان

"لغز الرئيس النادم".. ترامب يكشف اعترافًا سريًا لزعيم سابق حول ضرب إيران

كتب : مصطفى الشاعر

10:46 م 16/03/2026 تعديل في 10:52 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن كواليس مثيرة لحديث دار بينه وبين أحد الرؤساء السابقين للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأخير "أبدى ندمه" لعدم اتخاذ إجراء عسكري حاسم ضد إيران خلال فترة ولايته.

كواليس حديث ترامب والأسلاف

بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ترامب، اليوم الإثنين، للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد تحدثت إلى رئيس معين، أحبه في الواقع، رئيس سابق.. قال لي: أتمنى لو فعلت ذلك (ضرب إيران)، أتمنى لو فعلت، لكنهم لم يفعلوا.. أنا من يفعل ذلك الآن".

رفض كشف الهوية وسخرية من "المستقبل المهني"

رغم وجود 4 رؤساء سابقين على قيد الحياة فقط (بيل كلينتون، جورج بوش الابن، باراك أوباما، وجو بايدن)، إلا أن ترامب رفض الإفصاح عن هوية الرئيس المقصود، قائلا بسخرية: "لا أريد أن أحرجه، سيكون ذلك سيئا للغاية بالنسبة لمستقبله المهني، رغم أنه ليس لديه مستقبل مهني أصلا".

تبرير التصعيد العسكري

تأتي تصريحات دونالد ترامب في إطار سعيه لتبرير العمليات العسكرية التي تشنها إدارته ضد إيران، والتي أثارت حيرة وإحباطا حتى داخل تيار "أمريكا أولا" في الحزب الجمهوري بسبب قفزة أسعار الوقود، حيث يحتج بأن طهران تسببت في مشاكل للولايات المتحدة لما يقرب من نصف قرن، وأن الوقت قد حان للحسم.

دونالد ترامب تصريحات دونالد ترامب ضرب إيران إيران وأمريكا الحرب في إيران هجمات على الخليج

أحدث الموضوعات

أهالي قرية الفنت ببني سويف يحتفلون بفوز الشيخ بلال في "دولة التلاوة" (صور)
ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول الكشري يوم العيد؟ .. مفاجأة

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
ترامب: إسرائيل لن تستخدم أبدًا "السلاح النووي" في حربها ضد إيران
قتل حماه قدام مراته في خناقة "بيت العيلة".. ماذا حدث في "جريمة بولاق"؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

