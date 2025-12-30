إعلان

لزيادة نسب المشاهدات.. ضبط صانعة محتوى ترقص بطريقة خادشة

كتب : علاء عمران

12:35 م 30/12/2025

المتهمة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، وفحصها أظهر احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط صانعة محتوى الرقص بطريقة خادشة الشرطة المتخصصة

