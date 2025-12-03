إعلان

الكويت تجدد وديعة بملياري دولار بالبنك المركزي المصري لمدة عام آخر

كتب : منال المصري

05:10 م 03/12/2025

البنك المركزي المصري

أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر للبنك المركزي اليوم، إن دولة الكويت جددت وديعة متوسط الأجل بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام آخر تنتهي في أبريل 2026.

تحتفط الكويت بودائع متوسط وطويلة لدى المركزي بقيمة 4 مليارات دولار مقسمة على شريحتين الأولى يتم تجديدها سنويا في شهر أبريل والأخرى في سبتمبر من كل عام.

وتحتفظ السعودية بودائع متوسطة وطويلة الأجل لدى المركزي بقيمة 5.3 مليار دولار يحين أجل استحقاقها في أكتوبر المقبل، يأتي ذلك بخلاف ودائع قصيرة الأجل للسعودية بقيمة 5 مليارات دولار لدى مصر.

كانت مصر انتهت من تسوية ودائع للإمارات بقيمة 11 مليار دولار خلال العام الماضي ضمن صفقة رأس الحكمة بالبالغة 35 مليار دولار.

