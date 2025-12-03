إعلان

انخفاض الدولار يضيف 2.9 مليار دولار زيادة بالدين الخارجي لمصر

كتب : منال المصري

05:02 م 03/12/2025

سعر الدولار

أدى انخفاض سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية الآخرى إلى إضافة 2.9 مليار دولار في الدين الخارجي على مصر في القيمة الدفترية.

زاد إجمالي الدين الخارجي لمصر 5.5% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.

وأرجع المركزي في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عنه اليوم أن هذا الارتفاع جاء بسبب انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، مما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية.

والعامل الآخر زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في مؤتمر صحفي اليوم إن الدين الخارجي لمصر مقوم بالدولار وبالتالي اي انخفاض في الدولار مقابل العملات الأحرى سيؤدي إلى زيادة الدين.

سعر الدولار زيادة بالدين الخارجي انخفاض الدولار

