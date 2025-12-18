ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك بقيمة تتراوح بين 4 و5 قروش، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.63 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، بتراجع قرش، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.66 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.65 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و12.7 جنيه للبيع، زيادة 5 قروش.