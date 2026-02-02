انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و7 قروش، بمنتصف تعاملات الاثنين 2-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.