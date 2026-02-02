إعلان

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟

كتب : منال المصري

03:30 م 02/02/2026 تعديل في 03:57 م

ماكينات الصراف الآلي

أثارت أزمة نقص السيولة النقدية في ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، خلال الشهر الجاري، استياء العديد من العملاء، بسبب تكرارها في أوقات مختلفة، سواء نهارًا أو ليلًا.

وظهرت أزمة نقص الكاش بشكل ملحوظ في ماكينات البنوك الخاصة، ما دفع عددًا كبيرًا من عملائها إلى استخدام ماكينات البنوك الحكومية الكبرى، وعلى رأسها بنكا الأهلي المصري ومصر، باعتبارهما الأكثر انتشارًا، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط عليهما وظهور طوابير انتظار بين العملاء.

وقال أحد عملاء البنوك الخاصة، الذي يقع مقر عمله في منطقة جامعة الدول العربية، إنه لم يستطع سحب مبلغ نقدي لا يتجاوز ألفي جنيه من حسابه البنكي على مدار اليوم، بسبب نفاد النقدية من الماكينات.

وأضاف: "حاولت البحث عن ماكينات أخرى لتنفيذ عملية السحب، لكن جميع الماكينات التي مررت عليها كانت خالية من الأموال، سواء التابعة للبنك الذي أتعامل معه أو لبنوك أخرى، وحتى خلال ساعات النهار".

وتكررت الأزمة نفسها مع عدد كبير من العملاء في مناطق مختلفة، من بينها فيصل والمطرية والهرم، وفي توقيتات متعددة، داخل ماكينات تابعة لبنوك مختلفة.

وتحتل ماكينات الصراف الآلي أولوية قصوى لدى العملاء، باعتبارها الوسيلة الأساسية لسحب النقدية من الحسابات البنكية دون الحاجة إلى التوجه للفروع، سواء خلال أيام العمل أو الإجازات، كما تعد الذراع الأيمن للبنوك في تقديم خدمات السحب والإيداع النقدي على مدار الساعة.

ويبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك نحو 30 ألف ماكينة، منتشرة على مستوى الجمهورية في مناطق مختلفة.

زيادة المشتريات مع قرب رمضان

فسر مسؤول بالدعم الفني والإداري في أحد البنوك الكبرى لمصراوي نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي بزيادة معدلات السحب النقدي بين العملاء بشكل ملحوظ، تزامنًا مع دخول شهر رمضان، الذي يعد من أكثر الشهور إنفاقًا لدى المصريين، إلى جانب إجازة نصف العام.

وأوضح أن شركات تغذية الأموال التي تستعين بها البنوك واجهت ضغطًا كبيرًا نتيجة زيادة عدد مرات المرور على الماكينات لإعادة تغذيتها، بسبب سرعة نفاد السيولة منها.

وأرجع المسؤول ذلك إلى تفضيل عدد كبير من العملاء استخدام النقدية في شراء مستلزماتهم، بدلًا من الاعتماد على الدفع عبر البطاقات المصرفية أو الوسائل الإلكترونية.

تستعين البنوك بشركات تغذية الأموال لشحن كافة ماكينات الصراف الآلي التابعة لها في الشوارع والميادين والمولات والنوادي بالنقدية اللازمة على مدار اليوم.

وتتيح البنوك للعملاء السحب من ماكينات بنوك أخرى غير مصدرة للبطاقة لكن مقابل رسوم على كل سحبة تتباين من بنك إلى آخر.











