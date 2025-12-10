إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:41 ص 10/12/2025

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.63 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.63 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.63 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.66 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.65 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

