ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

11:23 ص 10/12/2025

أسعار العملات العربية-أرشيفية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.63 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.82 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و126.4 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.06 جنيه للشراء، و13.07 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 66.57 جنيه للشراء، و67.26 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 154.18 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و155.17 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

عملات عربية تعاملات اليوم ارتفاع

