بسبب الفائدة المرتفعة.. المركزي يرفض بيع 75% من سندات الخزانة المستهدفة

كتب : منال المصري

08:13 م 01/12/2025

البنك المركزي المصري - أرشيغية

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، في عطاء اليوم سندات خزانة محلية أجل عامين و3 سنوات للعائد الثابت بنحو 7.6 مليار جنيه - أقل من 75% عن السيولة المستهدف جمعها - بقيمة 30 مليار جنيه، للمرة الثانية على التوالي بسبب ارتفاع تكلفة الفائدة المطلوبة من المستثمرين التي وصلت إلى نحو 29% و30% لأجل عامين و3 سنوات على التوالي.


بحسب بيانات المركزي، فإن متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل عامين التي تم بيعها في عطاء اليوم ارتفع إلى 22.7% مقابل 22.66% في العطاء السابق و متوسط سعر العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 3 سنوات ارتفع أيضا إلى نحو 21.5% مقابل 21.44% بالعطاء السابق.

