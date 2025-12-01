باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، في عطاء اليوم سندات خزانة محلية أجل عامين و3 سنوات للعائد الثابت بنحو 7.6 مليار جنيه - أقل من 75% عن السيولة المستهدف جمعها - بقيمة 30 مليار جنيه، للمرة الثانية على التوالي بسبب ارتفاع تكلفة الفائدة المطلوبة من المستثمرين التي وصلت إلى نحو 29% و30% لأجل عامين و3 سنوات على التوالي.



بحسب بيانات المركزي، فإن متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل عامين التي تم بيعها في عطاء اليوم ارتفع إلى 22.7% مقابل 22.66% في العطاء السابق و متوسط سعر العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 3 سنوات ارتفع أيضا إلى نحو 21.5% مقابل 21.44% بالعطاء السابق.