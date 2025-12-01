إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:37 ص 01/12/2025

سعر صرف الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة قرشين، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 1-12-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

