ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.45 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.48 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.51 جنيه للشراء، و12.55 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.49 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.