إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:24 ص 08/02/2026

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.46 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.53 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.46 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.46 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.49 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.48 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سر لا تعرفه.. لماذا يمنعك دماغك من العطس أثناء النوم؟
نصائح طبية

سر لا تعرفه.. لماذا يمنعك دماغك من العطس أثناء النوم؟
23 صورة.. تقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أخبار مصر

23 صورة.. تقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

مصر تتصدر دول الشرق الأوسط في معدل نمو أعداد السائحين الوافدين خلال 2025
شئون عربية و دولية

مصر تتصدر دول الشرق الأوسط في معدل نمو أعداد السائحين الوافدين خلال 2025
فضائح هزت إسرائيل.. لماذا نفى نتنياهو ابنه إلى أمريكا؟
شئون عربية و دولية

فضائح هزت إسرائيل.. لماذا نفى نتنياهو ابنه إلى أمريكا؟
سوريا.. وفاة 5 أشخاص وإصابة 10 جراء حريق في مدينة حمص
شئون عربية و دولية

سوريا.. وفاة 5 أشخاص وإصابة 10 جراء حريق في مدينة حمص

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ بالنسبة لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة