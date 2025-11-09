شهريًا.. تفاصيل غرامة تراجع رصيد حساب التوفير عن الحد الأدنى في 9 بنوك

تقر أغلب البنوك غرامة شهرية على حسابات التوفير العادية عند تراجع رصيد الحساب عن الحد الأدنى بسبب تكلفة تشغيل الأموال.

وفي حال حفاظ العميل على الحد الأدنى للرصيد لا يقر البنك أي غرامة على العميل، ويمكن للعميل الانتقال من حسابات التوفير العادية إلى حسابات أخرى تخاطب شرائح محددة بنفس البنك لتفادي غرامة الحد الأدنى للرصيد.

في السطور التالية يقدم مصراوي تفاصيل غرامة انخفاض رصيد الحساب عن الحد الأدنى في 9 بنوك.

البنك الأهلي

الحساب العادي: من 30 إلى 50 جنيها حسب نوع الحساب (كلاسيك أو سيلفر أو جولد أو بلاتينيوم أو بلاتينيوم بلس أو إيليت).

الحد الأدنى لرصيد الحساب: 5 آلاف جنيه.



بنك مصر

الحساب العادي: 30 جنيها.

الحد الأدنى لرصيد الحساب: 3 آلاف جنيه.



بنك الإسكندرية

الحساب العادي: 60 جنيها.

الحد الأدنى لرصيد الحساب: 2500 جنيه.

البنك التجاري الدولي

الحساب العادي "Prime" و"Plus": 100 جنيه.

الحد الأدنى لرصيد الحساب: 20 ألف جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

الحساب العادي: 100 جنيه (باستثناء حسابات الشباب والشمول المالي والمعاشات والتي بها صناديق استثمار).

الحد الأدنى لرصيد الحساب: 20 ألف جنيه.

بنك كريدي أجريكول

الحساب العادي: 60 جنيها.

الحد الأدنى لرصيد الحساب: 3 آلاف جنيه.

بنك إتش إس بي سي

الحساب العادي: 50 جنيها.

الحد الأدنى لرصيد الحساب: 30 ألف جنيه.

بنك فيصل الإسلامي

الحساب العادي: 10 جنيهات.

الحد الأدنى لرصيد الحساب: 5 آلاف جنيه.

بنك البركة

الحساب العادي: 60 جنيها.

الحد الأدنى لرصيد الحساب: ألفان جنيه.