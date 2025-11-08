زيادة التنازل عن الدولار والريال السعودي بـ 90% عن الشراء في الصرافات





كتبت- منال المصري:

ارتفعت حصيلة بيع العملاء للدولار والريال السعودي خلال آخر 3 شهور لمستويات مرتفعة وهو ما أدى إلى زيادة حجم العرض بنسبة 90% عن الطلب تخوفا من تراجع الدولار بشكل أكبر، وفق ما قاله مديرون في بعض شركات الصرافة.

وأكدوا في تصريحات لمصراوي، أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال آخر 3 شهور ساهم في زيادة تدفق العملاء لبيع النقد الأجنبي لديهم بحكم طبيعة المصريين وتخوفهم من استمرار تراجعه.

كان سعر الجنيه ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام ليتداول بنهاية تعاملات الخميس عند 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع.

جاء ذلك بدعم زيادة تدفق النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، وفق ما قاله البنك المركزي في تقرير سابق له.

وتتصدر عملتي الدولار والريال السعودي باقي العملات الأخرى في الوفرة وحجم تنازلات العملاء عنهما ثم يليهما اليورو والجنيه الإستراليني والدرهم الإماراتي، وفق مسؤولو الصرافة.

كانت البنوك رفعت القيود عن تدبير العملة للعملاء المسافرين خارج مصر تدريجيا، آخرها موافقة البنوك على رفع حد التدبير للعملة إلى 10 آلاف دولار للعميل المسافر خارج مصر.

بجانب رفع القيود على المشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" ليصل إلى ما يعادل 500 ألف جنيه في الشهر من العملات الأجنبية.