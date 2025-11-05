بزيادة 32%.. البنك الأهلي الكويتي مصر يربح 3.9 مليار جنيه في 9 أشهر

أعلن البنك الأهلي الكويتي مصر ارتفاع صافي الأرباح خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة نمو32% على أساس سنوي إلى 3.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 28%خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 6 مليارات جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للنتائج المالية المعلنة، نجح البنك في تحقيق زيادة بإجمالي الأصول بنسبة 23% خلال أول 9 أِشهر من العام الحالي ليصل إلى 173.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية ديسمبر 2024.

كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23% خلال أول 9 أِشهر من العام الحالي إلى 147.5 مليار جنيه مصري مقابل 119.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وزادت محفظة القروض بنسبة 32% لتبلغ 91.4 مليار جنيه خلال أول 9 أِشهر من العام الحالي بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 69.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.44 % بنهاية سبتمبر 2025، مقابل %1.74 في نهاية ديسمبر 2024.

وقال علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي مصر، إن البنك يلتزم بتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة لمختلف شرائح العملاء، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التكنولوجية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في ظل تزايد الطلب على الخدمات الرقمية وارتفاع معدلات الشمول المالي، تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري.

كما يواصل البنك تبني نهج الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع والعملاء والمساهمين، وعلى صعيد الدور المجتمعي يحرص البنك على تنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات.

وقال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي مصر، إن البنك تمكن من تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 5.2 مليار جنيه بنسبة نمو 33% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي مقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم.