قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟

يعقد البنك المركزي سابع اجتماع له خلال 2025 وقبل الأخير يوم 20 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 6.25% على 4 مرات منذ بداية العام الحالي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف آخرها 1% في أكتوبر الماضي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

توقع مصرفيون في وقت سابق تحدث إليهم "مصراوي" مواصلة البنك المركزي لحفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بنسبة 1% في ظل اتساع العائد الحقيقي على الجنيه وتباطؤ معدل التضخم.



وقلل المصرفيون من تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار التي تم إقرارها من الشهر الماضي على زيادة معدل التضخم في ظل استيعاب السوق للزيادة وتحسن الجنيه مقابل الدولار استقرار الأسواق.

تباطأ معدل التضخم إلى 11.7% في سبتمبر للمرة الرابعة على التوالي من 12% في أغسطس الماضي.

حسن البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط المعدل السنوي للتضخم العام في 2026 إلى 10.5% بدلا من 11% و12% في توقعات سابقة، وفق ما جاء في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025.



كما خفض المركزي توقعاته للمعدل السنوي للتضخم العام خلال 2025 إلى 14% بدلا من 15% و16% في وقت سابق.



يستهدف المركزي المصري استمرار متوسط المعدل السنوي للتضخم العام في مساره النزولي ليقترب من مستهدفه في الربع الرابع من عام 2026 بين 5% إلى 9%.