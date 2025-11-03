إعلان

قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي

كتب : منال المصري

04:40 م 03/11/2025

وزارة المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت عبء مدفوعات الفوائد بموازنة بنحو 54% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 695.3 مليار جنيه، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية.

وبحسب بيانات التقرير، التهمت فوائد الدين كافة إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي متجاوزة بنحو 50 مليار جنيه مجمل الإيرادات في 3 أشهر.

وزادت إيرادات موازنة مصر بنحو 37.1% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 644.87 مليار جنيه مقابل 470.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.


وبحسب تقرير المالية، تستمر جهود وزارة المالية بتحسين أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مدفوعات الفوائد إيرادات مصر الربع الأول للعام المالي وزارة المالية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير