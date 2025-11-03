ارتفعت عبء مدفوعات الفوائد بموازنة بنحو 54% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 695.3 مليار جنيه، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية.

وبحسب بيانات التقرير، التهمت فوائد الدين كافة إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي متجاوزة بنحو 50 مليار جنيه مجمل الإيرادات في 3 أشهر.

وزادت إيرادات موازنة مصر بنحو 37.1% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 644.87 مليار جنيه مقابل 470.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.



وبحسب تقرير المالية، تستمر جهود وزارة المالية بتحسين أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.