انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 27-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.