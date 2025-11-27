سعر الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 27-11-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.