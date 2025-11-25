إعلان

أبو الفتوح يجدد اعتذاره عن تصريح الأهلاوية: الله غفور رحيم

كتب : منال المصري

01:11 م 25/11/2025

يحيى أبو الفتوح

جدد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري تقديم اعتذاره مجددا لجمهور النادي الأهلي بعد تأويل مداعبة له وسط بعض الأصدقاء في غير مقصدها بعد تلقيه انتقادات حادة حرصا منه على فتح صفحة جديدة.

وقال أبو الفتوح في منشور له على صفحته على فيس بوك، "لقد تعودت طوال حياتي أن أراجع نفسي يوميا بل ألا أكون سببا في مضايقة أو حزن لأحد ولا أهدأ حتى أعتذر له فالخطأ وارد والاعتذار واجب والله هو الغفور الرحيم".

وأوضح "كل الشكر والعرفان والتقدير لكل من ذكرني بخير سواء يعرفني أم لا يعرفني، وأعتذر وأقدر وأسامح لكل من أساء لي أو سبني أو شتمني وأتفهم زعله لعدم تقبله الدعابة غير المقصودة وافتراضه أنه تصريح مقصود."

وأَضاف "أرجو من الجميع وخاصة الأحباء والأصدقاء والزملاء غلق هذه الصفحة بما لها وعليها حفظكم الله جميعا".

يحيي أبو الفتوح تصريح الأهلاوية البنك الأهلي المصري

