22 مليون عميل.. البنك الأهلي يستحوذ على 38% من إجمالي عدد عملاء البنوك ككل

كتب : منال المصري

12:09 م 02/02/2026

البنك الأهلي المصري

قال البنك الأهلي المصري، إن قاعدة عملائه وصلت اليوم إلى 22 مليون عميل، ما يمثل نحو 38% من قاعدة عملاء القطاع المصرفي في مصر، في تأكيد واضح على دوره المحوري في تحقيق الشمول المالي.

وأوضح في بيان له اليوم أن 40% من قاعدة عملاء البنك الأهلي المصري من السيدات، وهو ما يعكس إيمان البنك بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، نجح البنك الأهلي المصري في الوصول ببرامج التثقيف المالي إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد عبر فعاليات ومبادرات متنوعة، وفق ما جاء في البيان.

ويقدم البنك الأهلي المصري خدماته لأكثر من 15 ألف مشروع صغير ومتوسط، بنسبة ملحوظة من رائدات الأعمال، دعمًا لنمو الاقتصاد الحقيقي.

وأشار البنك إلى أن أكثر من 50% من مستفيدي الخدمات غير المالية التي قدمها البنك الأهلي المصري كانوا من السيدات، في نموذج متكامل يربط التمويل ببناء القدرات.

وتقوم استراتيجية الشمول المالي في البنك الأهلي المصري على ربط التمويل بالتثقيف المالي والخدمات غير المالية، لضمان تمويل مستدام يحقق تنمية حقيقية.

ويؤمن البنك أن التثقيف المالي وحده لا يكفي، كما أن التمويل دون وعي لا يصنع تنمية الربط بين الاثنين هو طريق التمكين الاقتصادي الحقيقي.

وبحسب البنك اليوم فإن تصميم المنتجات التمويلية في البنك الأهلي المصري ينطلق من فهم احتياجات رائدات الأعمال، لضمان نمو مستدام واستقلال مالي حقيقي.

ويعتمد نموذج عمل البنك الأهلي المصري على التدرج في التمويل وإدارة المخاطر، بما يتناسب مع نمو المشروعات ويحد من المخاطر الائتمانية.

ومن خلال شراكات دولية وتنموية، أعاد البنك الأهلي المصري توجيه التمويلات وبرامج الدعم الفني لخدمة رائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد هدف اجتماعي، بل استثمار مباشر في النمو الاقتصادي للدولة، وهو ما تعمل عليه استراتيجية البنك الأهلي المصري، وفق ما ذكره البنك في بيانه.

البنك الأهلي المصري الشمول المالي

