ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.51 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.59 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.69 جنيه للشراء، بزيادة 63 قرشًا، و125.25 جنيه للبيع، بزيادة 64 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.95 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.97 جنيه للشراء، و66.69 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 152.07 جنيه للشراء، بزيادة 78 قرشًا، و154.69 جنيه للبيع، بزيادة 51 قرشًا.