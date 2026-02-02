إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:39 ص 02/02/2026

الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.51 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.59 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.69 جنيه للشراء، بزيادة 63 قرشًا، و125.25 جنيه للبيع، بزيادة 64 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.95 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.97 جنيه للشراء، و66.69 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 152.07 جنيه للشراء، بزيادة 78 قرشًا، و154.69 جنيه للبيع، بزيادة 51 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

اسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإفتاء ترد على القول بتضعيف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان
أخبار

الإفتاء ترد على القول بتضعيف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان
اكتشاف جديد يفسر لغز كوفيد طويل الأمد
نصائح طبية

اكتشاف جديد يفسر لغز كوفيد طويل الأمد
"القومي للترجمة" يودّع معرض الكتاب بخصم 50٪ لكافة رواد معرض الكتاب
أخبار مصر

"القومي للترجمة" يودّع معرض الكتاب بخصم 50٪ لكافة رواد معرض الكتاب
"مجانا".. قرار من نادي كهرباء الإسماعيلية قبل مواجهة الزمالك بالدوري
رياضة محلية

"مجانا".. قرار من نادي كهرباء الإسماعيلية قبل مواجهة الزمالك بالدوري
حدث بالفن| عمرو سعد يعتزل الدراما وأزمة هاني مهنا وحجب لعبة شهيرة بسبب
زووم

حدث بالفن| عمرو سعد يعتزل الدراما وأزمة هاني مهنا وحجب لعبة شهيرة بسبب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر