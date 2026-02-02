فتح التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالبحيرة.. في هذا الموعد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن فتح باب قبول طلبات التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، ولمدة أسبوعين.

وحدد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن تقديم طلبات التظلمات سيكون من خلال الإدارات التعليمية التابعة للطلاب، على أن تُقدم الطلبات باسم وكيل الوزارة، مع سداد الرسوم المقررة وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك.

وأوضحت المديرية أن تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولي الأمر سيتم عن طريق الإدارة التعليمية المختصة، على أن تُعقد جلسات الاطلاع داخل الكنترول المركزي بمدينة دمنهور، وفقًا للمواعيد التي تحددها كل إدارة تعليمية.

وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي لتيسير الأمر على طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم الراغبين في تقديم تظلمات، وتقليل الأعباء ومشقة السفر والتنقل نظرًا لبعد المسافات بين مدن ومراكز المحافظة.