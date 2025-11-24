إعلان

زاد 71 قرشا في 5 أيام.. لماذا يواصل الدولار الضغط على الجنيه؟

كتب : منال المصري

04:17 م 24/11/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه خلال آخر 5 أيام عمل بالبنوك ليعكس اتجاهه الهبوطي إلى تصاعدي وسط زيادة الضغط على الجنيه.

انخفض سعر الجنيه بنحو 71 قرشا مقابل الدولار من الثلاثاء لليوم الاثنين إلى 47.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه لكل دولار خلال تعاملات بعض البنوك الكبرى اليوم.

رغم استمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه فإنه لا يزال تحت 48 جنيها مسجلا أعلى مستوى له منذ عام.

جني أرباح

وقال رئيس أحد البنوك الكبرى لمصراوي، أن تحرك الدولار خلال الفترة الأخيرة غير مقلق حيث الزيادة لا تزيد على بضعة قروش ثم يعاود الانخفاض مجددا مع هدوء الطلب على الدولار.

وأوضح أن خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية خلال هذه الأيام أدى إلى زيادة الضغط على الجنيه وتراجعه مقابل الدولار.

ويعمل المستثمرون الأجانب على تحويل أرباحهم من أذون الخزانة المحلية مع قرب نهاية العام بهدف جني أرباح، على أن يعودوا مرة أخرى مع بداية العام المقبل، وفق ما قاله رئيس البنك.

خلال آخر 5 شهور حقق سعر الجنيه مكاسب كبيرة مقابل الدولار حيث ارتفع من أدنى مستوى له 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي إلى نحو 47 جنيها لكل دولار قبل أن يعود للانخفاض مجددا.

تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة يعد إحدى نقاط قوة الجنيه حيث تلقت مصر نحو 10 مليار دولار خلال 7 أشهر من العام الحالي ليتجاوز إجمالي رصيد المستثمرين الأجانب نحو 42.2 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

تراجع مؤقت

يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي لمصراوي، أن الاتجاه الصعودي للدولار يرجع إلى وجود طلب جزئي من الأجانب لتحويل أرباحهم مع نهاية العام.

وأضاف أن هذا الخروج جاء من خلال آلية الإنتربنك- سوق مشترك لبيع وشراء الدولار بين البنوك- مما تسبب في زيادة الطلب على العملة وبالتالي تراجع الجنيه.

وأشار عبد العال إلى أن استثمارات أغلب الأجانب في أدوات الدين المصرية قصيرة الأجل المتمثلة في أذون الخزانة ذات أجل 3 و6 و9 أشهر وسنة ومع كل استحقاق فيهم لا يتم تجديده وطلب تحويله حتى إغلاق مراكزهم المالية وتحقيق ربحية.

وتوقع عبد العال عودة أموال الأجانب مجددا لمصر مع بداية العام المقبل وفتح مراكز جديدة لهم مما ينعكس على زيادة قوة الجنيه وارتفاع قيمته مقابل الدولار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار تراجع الدولار المستثمرين الأجانب

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية