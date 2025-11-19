إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:48 ص 19/11/2025

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.56 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.56 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.56 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.59 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.6 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة