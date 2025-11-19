ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.56 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.56 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.56 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.59 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.6 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.