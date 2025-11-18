بزيادة 37%.. بنك الإسكندرية يربح 11.2 مليار جنيه في 9 أشهر

أعلن بنك الإسكندرية زيادة صافي الأرباح بنسبة 36.8% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 11.2 مليار جنيه.

وبحسب بيان للبنك اليوم، فإن إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات ارتفع بشكل كبير مسجلا 18.7 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الحالي بزيادة 20.6% على أساس سنوي مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد 20% في نفس فترة المقارنة 16.7 مليار جنيه.

وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفع إلى 1.97 مليار جنيه بزيادة 25.6% فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى 225.8 مليار جنيه في أول 9 أشهر بزيادة 5.2% مقارنة ديسمبر 2024).

وارتفع صافي قيمة القروض وتسهيلات العملاء 12.4٪ خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى 76.7مليار جنيه.

ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي ودائع العملاء إلى 173.4 مليار جنيه (+3.2٪ مقارنة ديسمبر 2024) وبلغت نسبة صافي القروض مقابل الودائع 44.2%.

