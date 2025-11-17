

قال محمد عامر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لأنظمة الدفع والعمليات البنكية إن عدد المشتركين في شبكة المدفوعات اللحظية "إنستاباي" بلغ 16 مليون عميل منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى يونيو 2025 .



وأوضح خلال كلمته في معرض بافكس للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية اليوم بالقاهرة أن حجم العمليات المنفذة عبر شبكة إنستاباي بلغ 1.1 مليار عملية بقيمة 2.4 تريليون جنيه.