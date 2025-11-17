إعلان

وكيل مساعد المركزي: 2.4 تريليون جنيه قيمة العمليات عبر إنستاباي حتى يونيو 2025

كتب : منال المصري

12:40 م 17/11/2025

انستاباي

قال محمد عامر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لأنظمة الدفع والعمليات البنكية إن عدد المشتركين في شبكة المدفوعات اللحظية "إنستاباي" بلغ 16 مليون عميل منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى يونيو 2025 .


وأوضح خلال كلمته في معرض بافكس للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية اليوم بالقاهرة أن حجم العمليات المنفذة عبر شبكة إنستاباي بلغ 1.1 مليار عملية بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

محافظ البنك المركزي إنستاباي معرض بافكس

