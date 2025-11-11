إعلان

وسط تراجع سعر الفائدة 0.5%.. المركزي باع أذون خزانة بـ 1.155 مليار دولار اليوم

كتب : منال المصري

07:10 م 11/11/2025

البنك المركزي المصري

كتبت: منال المصري:

باع البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة بالدولار أجل عام في عطاء اليوم بـ 1.547 مليار دولار بزيادة 47 مليون دولار عن الحصيلة المستهدفة.

بحسب بيانات المركزي فقد تراجع سعر العائد على أذون الخزانة في عطاء اليوم بنحو 0.501% إلى 3.749% من 4.25% بالعطاء السابق في يونيو الماضي بدعم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار في آخر اجتماعين له في سبتمبر وأكتوبر.

يأتي طرح أذون الخزانة اليوم إعادة لطرح لأذون خزانة سابقة حان وقت استحقاقها.

منذ 2012 يعمل البنك المركزي المصري على إعادة بيع 6 عطاءات من أذون الخزانة مقومة بالدولار على مدار العام تزامنا مع استحقاق دورية كل أذون فيها.

كما يطرح المركزي عطاءئين من أذون الخزانة مقومة باليورو كل عام في شهري أغسطس ونوفمبر.

البنك المركزي المصري أذون خزانة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

