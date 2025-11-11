كتبت: منال المصري:

باع البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة بالدولار أجل عام في عطاء اليوم بـ 1.547 مليار دولار بزيادة 47 مليون دولار عن الحصيلة المستهدفة.

بحسب بيانات المركزي فقد تراجع سعر العائد على أذون الخزانة في عطاء اليوم بنحو 0.501% إلى 3.749% من 4.25% بالعطاء السابق في يونيو الماضي بدعم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار في آخر اجتماعين له في سبتمبر وأكتوبر.

يأتي طرح أذون الخزانة اليوم إعادة لطرح لأذون خزانة سابقة حان وقت استحقاقها.

منذ 2012 يعمل البنك المركزي المصري على إعادة بيع 6 عطاءات من أذون الخزانة مقومة بالدولار على مدار العام تزامنا مع استحقاق دورية كل أذون فيها.

كما يطرح المركزي عطاءئين من أذون الخزانة مقومة باليورو كل عام في شهري أغسطس ونوفمبر.