يصل العائد إلى 20.5%.. بنك مصر يطرح شهادات مرتفعة الفائدة

كتب : منال المصري

04:21 م 11/11/2025

بنك مصر

يطرح بنك مصر ثاني أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي المصري مجموعة من شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات أبرزهما شهادة "القمة" للعائد الثابت و"ابن مصر" للعائد المتناقص.

وتتميز شهادة القمة للعائد الثابت وابن مصر للعائد المتناقص بإقرار سعر فائدة مرتفعة للعملاء ويبدأ شراءها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري سابع اجتماع وقبل الأخير خلال 2025 للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة بعد أن خفضها 1% في اجتماعه الأخير بأكتوبر إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

تفاصيل أسعار الفائدة على شهادتي الادخار في بنك مصر:

شهادة "القمة" للعائد الثابت

- سعر العائد: 17% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

- أجل الشهادة: 3 سنوات.

- كسر الشهادة: لا يسمح بكسرها إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

شهادة "ابن مصر" للعائد المتناقص

- سعر العائد: يتراوح بين 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة.

- دورية صرف العائد: يصرف شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

- أجل الشهادة: 3 سنوات.

- كسر الشهادة: لا يسمح بكسرها إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

