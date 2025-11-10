إعلان

تراجع أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

10:50 ص 10/11/2025

الريال السعودي

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10-11-2025، مقارنة بمستواها أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.56 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.86 جنيه للشراء، و12.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.14 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و125.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الريال القطري: 12 جنيهًا للشراء بتراجع قرشين، و13 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 66.2 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و66.91 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 153.33 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و154.36 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

أسعار العملات العربية الجنيه المصري البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

