انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك

كتب : أمنية عاصم

04:34 م 08/10/2025

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.62 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.64 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

