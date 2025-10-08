قال جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا، إن محفظة التمويلات القائمة لمصر تبلغ حاليا نحو 1.5 مليار دولار مخططا وصولها إلى 2 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل يونيو 2026.



وأوضح خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين أن المؤسسة ضخت 500 مليون دولار تمويلات لمصر فى العام الجارى لمواجهة التغيرات المناخية.



وأشار جوخان إلى أن المؤسسة تعمل مع 10 مؤسسات مالية معظمها مع البنوك، مستهدفا وصولها إلى 15 مؤسسة بنهاية العام المقبل.



تأني هذه المائدة المستديرة مع قرب انعقاد القمة المالية الأفريقية (AFIS)، التي تنظمها مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة جون أفريك الإعلامية

في الدار البيضاء، المغرب، يومي 3 و4 نوفمبر حيث سيتم مناقشة دور القطاع المالي في دفع عجلة التنمية المستدامة بأفريقيا بعمق.



وأشار مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا إلى أن المجموعة تستهدف جذب مجموعة جديدة من المستثمرين منها شركات التأمين والأصول خاصة أنها تدير المليارات من الجنيهات من الأموال.



وأوضح أن هذه المؤسسات ستشجع على إصدار المزيد من السندات المناخية والاجتماعية فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.