رئيس البنك الأهلي: فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو مصدر فخر لكل مصري

قدم محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وقال الإتربي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن فوز الدكتور العناني بهذا المنصب يُعد مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، ويجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية.

وتمنى الإتربي للدكتور العناني التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس ريادة مصر الثقافية والتاريخية بين دول العالم.

عقدت جلسة انتخابات المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، أمس التي شهدت تنافس الدكتور خالد العناني، المرشح المصري والعربي، خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس، مع نظيره الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، لاختيار الشخصية التي ستقود المنظمة في مرحلة شديدة الحساسية عالميًا، ليحسم الأمر فيما بعد للدكتور خالد العنانى يكون أول مصرى وعربى يحسم بهذا المنصب.

وصوّت المجلس التنفيذي لليونسكو بأغلبية 55 صوتًا لصالح العناني، مقابل صوتين للكونغولى إدوارد فيرمين ماتوكو، ولم تصوّت الولايات المتحدة.