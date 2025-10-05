بتكوين تقفز إلى مستوى قياسي مسجلة 125 ألف دولار

كتبت- منال المصري:

قفز سعر عملة "بتكوين" للعملات المشفرة، الأوسع انتشارا، بنسبة 2.13% خلال تعاملات اليوم إلى نحو 125 ألف دولار لتسجل مستوى قياسي لأول مرة في تاريخها، وفق منصة كاب ماركت كوين.

وارتفع مستوى الطلب على شراء بتكوين إلى نحو 56 مليار دولار مقابل معروض بلغ نحو 19.92 مليون وحدة بتكوين وسط زيادة الإقبال على الملاذات الأخرى للدولار بفعل مخاوف من الإغلاق الحكومي الأمريكي وتبعاته السلبية على الاقتصاد.

انخفض أداء الدولار خلال الأسبوع الماضي بعد مخاوف من تراجع معدل نمو الاقتصاد الأمريكي أثر الإغلاق الحكومي الأمريكي.