ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد
كتب- أحمد الخطيب:
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار في بنكين، بقيمة تتراوح بين 4 قروش و27 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأحد 5-10-2025، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.69 جنيهًا للشراء، و47.79 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.76 جنيه للشراء بتراجع 27 قرشًا، و47.86 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.