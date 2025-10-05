إعلان

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد

كتب- أحمد الخطيب:

09:41 ص 05/10/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار في بنكين، بقيمة تتراوح بين 4 قروش و27 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأحد 5-10-2025، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.69 جنيهًا للشراء، و47.79 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.76 جنيه للشراء بتراجع 27 قرشًا، و47.86 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

