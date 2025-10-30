مشتريات البنوك المركزية من الذهب ترتفع 28% في الربع الثالث من 2025

أظهرت بيانات المجلس العالمي للذهب ارتفاع مشتريات البنوك المركزية 28% في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 220 طنًا.

وأوضح المجلس العالمي للذهب في تقرير له منشور على موقعه الإلكتروني إن رغم ارتفاع وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب في الربع الثالث لكن تظل أبطأ منذ بداية العام وحتى تاريخه، والبالغة 634 طنًا، من 724 طنًا التي تم شراؤها في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وأوضح المجلس العالمي للذهب أن استهلاك المجوهرات سجل في الربع الثالث انخفاضًا سنويًا مزدوج الرقم (للمرة السادسة على التوالي) ليصل إلى 371 طنًا، حيث ظلت أحجام التداول تحت الضغط في ظل أسعار قياسية، ويتناقض هذا مع زيادة قدرها 13% على أساس سنوي في القيمة لتصل إلى 41 مليار دولار أمريكي.

كان الطلب على التكنولوجيا أضعف بشكل طفيف مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 وقد قوبل الدعم الناتج عن تزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي برياح معاكسة من سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الذهب.a