الإمارات وقطر والبحرين تخفض سعر الفائدة في أول رد فعل بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

كتب : منال المصري

10:28 م 29/10/2025

مصرف الإمارات المركزي

كتبت- منال المصري:

خفضت 3 بنوك مركزية خليجية الإمارات وقطر والبحرين سعر الفائدة 0.25% في أول رد فعل على قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة اليوم.

قلص الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% خلال اجتماع اليوم للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي وللمرة الثانية على التوالي إلى 3.75% و4%، ليتوافق مع توقعات المحللين.

وتتماشى الدول الخليجية مع قرار الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت بسبب ارتباط تجارة النفط بالدولار ولحماية مكاسبها.

