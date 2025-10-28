إعلان

"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026

كتب : منال المصري

11:57 ص 28/10/2025

مؤسسة فيتش سوليوشنز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" في خدمتها البحثة (BMI) خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه المقبل أو التالي والأخير من العام الحالي.

كان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 6.25% منذ بداية العام الحالي على 4 مرات آخرها 1% في أكتوبر الماضي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

وتوقعت فيتش سوليوشنز، أن يُخفّض البنك المركزي المصري سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% خلال العام المقبل إلى 11.25% بنهاية عام 2026.

ومع استمرار انخفاض تكاليف خدمة الدين، ستستقر نسبة ديون الأسر إلى الاستهلاك الخاص النهائي إلى حد كبير مع نمو الإنفاق وبدء انتعاش الطلب على الائتمان لتمويل مشتريات السلع المعمرة، وفق التقرير.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيتش سوليوشنز خفض المركزي BMI البنك المركزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail