توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" في خدمتها البحثة (BMI) خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه المقبل أو التالي والأخير من العام الحالي.

كان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 6.25% منذ بداية العام الحالي على 4 مرات آخرها 1% في أكتوبر الماضي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

وتوقعت فيتش سوليوشنز، أن يُخفّض البنك المركزي المصري سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% خلال العام المقبل إلى 11.25% بنهاية عام 2026.

ومع استمرار انخفاض تكاليف خدمة الدين، ستستقر نسبة ديون الأسر إلى الاستهلاك الخاص النهائي إلى حد كبير مع نمو الإنفاق وبدء انتعاش الطلب على الائتمان لتمويل مشتريات السلع المعمرة، وفق التقرير.