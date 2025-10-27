تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و7 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 27-10-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.