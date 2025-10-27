"كرم سولار" تقترض 5 ملايين يورو من "يورو بنك" للتوسع في قبرص

أعلنت شركة الكرم للطاقة الشمسية والمعروفة باسم (كرم سولار)، توسعها في سوق الطاقة القبرصي من خلال تأسيس شركة "كرم قبرص"، التي تمثل أول مشاريع الشركة الدولية خارج مصر.

وبحسب بيان الشركة، فإن "كرم قبرص" حصلت على ترخيص لبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) بقدرة 7.6 ميجاوات في منطقة "موناجرولي" جنوب قبرص، ومن المتوقع أن تبدأ التشغيل بحلول سبتمبر 2026.

وكانت الشركة قد انتهت في سبتمبر 2025 من إجراءات الحصول على تمويل للمشروع بقيمة 5 مليون يورو مقدمة من "يورو بنك" (المعروف سابقاً باسم "بنك هيلينيك") لدعم إنشاء المحطة الكهروضوئية.

هذا التوسع يسمح لكرم بتنويع مصادر إيراداتها بالعملات الصعبة، وفي الوقت نفسه يؤسس لمكانتها كشركة رائدة في القطاع الخاص تقود عملية التحول إلى الطاقة المتجددة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث ركزت "كرم" خلال السنوات الثلاث الماضية على دراسة سوق الطاقة القبرصية.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في وقت تشهد فيه قبرص تحولاً كبيراً في قطاع الطاقة، وتستعد لتحرير السوق واستيعاب أكبر لمصادر الطاقة المتجددة تماشياً مع التوجيهات الأوروبية.

وقال أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لـشركة كرم، إن الشركة استثمرت 2 مليون يورو لدعم تأسيس 'كرم قبرص' وبدء العمليات، فضلاً عن 8 ملايين يورو إضافية تم جمعها من مستثمرين مصريين ودوليين ولضمان نجاح المشروع.

قال يانيس كاريس، الرئيس التنفيذي لشركة "كرم قبرص إن المستهلكين سيتمكنون من الحصول على كهرباء متجددة بأسعار تنافسية، مقارنةً بالتعريفات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

وأضاف أن هذا النموذج يتيح تحقيق قدر أكبر من استقلالية الطاقة وموثوقية الإمداد، ويفتح مساراً للوفاء بأهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بالاستدامة.

أما بالنسبة للقطاع ككل، فتمثل هذه الخطوة تحولاً نحو تحرير السوق وجذب الاستثمار الأجنبي الخاص إلى البنية التحتية للطاقة في قبرص، وفق ما قاله يانيس.