كشف جورج إيكونومي رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" الجديد أهم القطاعات المستهدفة من البنك خلال الفترة المقبلة لتوفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة بين الشباب.



وأوضح في أول خطاب له رسمي بعد عملية تنصيبه رئيسا لأفريكسيم بنك لمدة خمسة سنوات اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على الصناعات الاستخراجية وهو ما يتطلب التركيز على الاستثمار في قطاع الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات بهدف تحقيق التنمية.



وأضاف أن الاعتماد على تصدير المواد الخام يتسبب في فقدان العديد من الفرص والموارد الاقتصادية الأكثر قيمة والسياحات.



وأكد إيلومبي أن عملية التصنيع على المدى الطويلة تساهم في توليد القيمة المضافة وتشغيل العديد من الإيدي العاملة بين الشباب.



وأشار إلى أن 20 إلى 30٪؜ من الاستثمارات يتم توجيهها إلى قطاع التصنيع ونحتاج للعمل للحد من الاستيراد وتصدير المواد الخام لخلق قيمة مضافة.