إعلان

منها التصنيع والطاقة.. الرئيس الجديد لأفريكسيم بنك يكشف أهم القطاعات المستهدف الاستثمار بها لفترة ال

كتب : منال المصري

08:36 م 25/10/2025

جورج إيكونومي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف جورج إيكونومي رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" الجديد أهم القطاعات المستهدفة من البنك خلال الفترة المقبلة لتوفير فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة بين الشباب.


وأوضح في أول خطاب له رسمي بعد عملية تنصيبه رئيسا لأفريكسيم بنك لمدة خمسة سنوات اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على الصناعات الاستخراجية وهو ما يتطلب التركيز على الاستثمار في قطاع الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات بهدف تحقيق التنمية.


وأضاف أن الاعتماد على تصدير المواد الخام يتسبب في فقدان العديد من الفرص والموارد الاقتصادية الأكثر قيمة والسياحات.


وأكد إيلومبي أن عملية التصنيع على المدى الطويلة تساهم في توليد القيمة المضافة وتشغيل العديد من الإيدي العاملة بين الشباب.


وأشار إلى أن 20 إلى 30٪؜ من الاستثمارات يتم توجيهها إلى قطاع التصنيع ونحتاج للعمل للحد من الاستيراد وتصدير المواد الخام لخلق قيمة مضافة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

جورج إيكونومي أفريكسيم بنك القطاعات المستهدف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
تغطية خاصة| الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" -(فيديو)