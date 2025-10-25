كتبت- منال المصري:



شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في مؤتمر "الودائع والتنصيب" اليوم الذي يتضمن تسليم بنديكت أوراما راية رئاسة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إلى جورج إلومبي الذي يتولى ولايته الاولى لمدة 5 سنوات.



وسلم بنديكت أورماه رئاسة البنك بعد مرور 10 سنوات متتالية وانقضاء ولايته الثانية الذي تمكن خلالها من مضاعفة أعمال البنك وإطلاق العديد من المبادرات.



مصر تعد ثاني أكبر مساهم بعد نيجيريا في رأسمال البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد متعدد الأطراف الذي يعمل على تحفيز الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول الأفريقية.



ساهم البنك في دعم مصر بإقراضها مليارات الدولارات لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتمويل التجارة الخارجية للخروج من أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها في 2016 و2022.